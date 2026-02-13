Эксперт Соколов объяснил сезонные колебания психических расстройств

Надвигающиеся на столичный регион погодные "качели" могут представлять серьезную опасность для людей с хроническими заболеваниями, предупреждают врачи. Насколько правдив миф о "весенних обострениях", разбиралась Москва 24.

Здоровье в межсезонье

Резкие перепады температуры воздуха могут создавать колоссальную нагрузку на организм и представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями. Об этом РИА Новости рассказали невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.

"Резкие межсуточные перепады температуры – это серьезная нагрузка на сосудистую и вегетативную нервную систему. Вместе с температурой меняются атмосферное давление, влажность и плотность воздуха, поэтому организму приходится быстро перестраивать тонус сосудов и уровень артериального давления", – пояснил врач.

Наиболее уязвимыми в этот период Мартынов назвал людей с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесенным инсультом, а также пациентов с мигренью и пожилых.

"У них сосуды хуже адаптируются к изменениям погоды, поэтому возрастает риск скачков давления, гипертонических кризов и сосудистых катастроф", – подчеркнул он.

По словам невролога, даже здоровые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Основная причина – перегрузка вегетативной нервной системы, которая регулирует давление, пульс и терморегуляцию.





Владимир Мартынов невролог-нейрофизиолог Даже у здоровых людей такие погодные "качели" могут вызывать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и нарушения сна.

Ранее врач-диетолог Елена Щетинина в беседе с Москвой 24 рекомендовала в межсезонье делать упор на белковое питание для поддержки иммунитета и метаболизма. В день должно быть три основных приема пищи с животным белком: утром – яйца или творог, днем и вечером – мясо, рыба или птица.

"Красное мясо обязательно должно присутствовать в рационе раз в неделю, курица или индейка – два-три раза. Рыба необходима два-три раза в неделю, в один из дней – жирная. Подойдут скумбрия, камбала или даже сельдь, но не соленая, а запеченная в духовке", – рассказала Щетинина.

Она также отметила, что для энергии организму необходимы углеводы, содержащиеся в крупах, кашах, гарнирах и бобовых. При отсутствии противопоказаний рекомендуется включать в рацион бобы, зеленый горошек, фасоль, чечевицу и нут. Оптимальная порция таких продуктов за один прием пищи составляет 100–150 граммов, отметила врач.

Профилактика обострений

С наступлением тепла начинается период так называемого "весеннего обострения". Однако это скорее бытовой термин, чем медицинский, рассказал в разговоре с Москвой 24 психоаналитик, практикующий психотерапевт Ярослав Соколов.

"Весной меняется световой день, гормональный фон, режим сна, уровень активности. Организм перестраивается, и для психики это дополнительная нагрузка. У пациентов с той или иной уязвимостью, особенно при уже существующих расстройствах или особенностях, это может усиливать симптоматику", – рассказал он.

Чаще всего весной отмечаются обострения депрессий и биполярных расстройств. Кроме того, усиливаются тревожные расстройства, психотические состояния шизофренического спектра, а также возрастает импульсивность, предупредил Соколов.





Ярослав Соколов психоаналитик, практикующий психотерапевт Весной увеличивается световой день, и свет напрямую влияет на выработку серотонина и мелатонина. А значит – на настроение и уровень возбуждения нервной системы.

Кроме того, весна – период "социального ожидания радости": общество будто требует быть более активными, счастливыми и обновленными. По мнению психотерапевта, у тех, кто страдает депрессией, это может усиливать внутренний конфликт и контраст: "Все вокруг оживают, а мне по-прежнему плохо".

При биполярном расстройстве весной чаще происходят переходы в маниакальные или гипоманиакальные состояния из-за общего повышения биологической активации, объяснил специалист.

"К этому периоду можно подготовиться. Важно заранее соблюдать режим сна, который весной часто сбивается. Если назначена медикаментозная терапия, ни в коем случае нельзя ее отменять. Следует обращать внимание на ранние признаки обострения: резкие перепады настроения, усиление тревоги, нарушение сна, рост раздражительности", – добавил эксперт.

При этом не стоит романтизировать или демонизировать "весеннее обострение". Это не массовое безумие, а скорее период повышенной нагрузки на нервную систему, уточнил он.

"У психически здорового человека весна чаще вызывает легкий эмоциональный подъем или усталость от перестройки организма, но не клинические состояния. Если симптомы становятся выраженными и начинают влиять на качество жизни, необходимо обратиться к специалисту", – сказал врач.

Он призвал понимать и символический аспект: весна в культуре связана с обновлением и началом. Для психики это время не только подъема, но и активации вытесненного материала. Когда повышается общий уровень энергии, на поверхность могут выходить чувства, которые зимой были будто заморожены: агрессия, сексуальность, скрытые импульсы, незавершенные желания.

"Для человека с устойчивой психикой это переживается как оживление, а при отсутствии психоэмоциональной стабильности – как перегрузка. Кроме того, весной растет социальная активность: больше контактов, мероприятий, ожиданий. У пациентов с социальной тревогой увеличивается количество ситуаций, требующих саморегуляции, и если она изначально хрупкая, симптомы усиливаются", – добавил Соколов.

Также весной чаще принимаются решения о переменах – расставаниях, смене работы, резких шагах. У пациентов с пограничным устройством психики или аффективной нестабильностью это часто совпадает с импульсивными решениями, которые позже оказываются частью обострения, а не продуманным выбором, резюмировал психотерапевт.

По мнению врача-терапевта Виктора Лишина, зимой организм находится в состоянии напряжения: холод, иммунитет работает активнее, тратятся внутренние резервы.

"Если есть проблемы со здоровьем и образом жизни, это дополнительный стресс. Организм отдает много ресурсов, чтобы прожить период с минимальными потерями", – рассказал он в разговоре с Москвой 24.

При этом к весне накапливается дефицит микроэлементов и минералов – зимой люди чаще всего меньше едят свежих овощей и фруктов, так как летом рацион богаче.





Виктор Лишин врач-терапевт К тому же, многие из-за холода ограничены в передвижениях, поскольку больше сидят в помещении. А с наступлением тепла начинают активно выходить из дома, общаться, что приводит к обмену бактериями и вирусами. В первую очередь, страдает нервная и сердечно-сосудистая системы из-за перепадов температуры. А если мы нервничаем, страдает пищеварение.

Он также поддержал проведение ежегодных чекапов, но призвал использовать индивидуальный подход. Зная генетику человека, его хронические заболевания и образ жизни, можно сделать акцент на том, что важно конкретному пациенту.

Но есть и базовые обследования: стандартная биохимия, клинический анализ крови, общий анализ мочи, базовый набор гормонов, свертываемость крови, которая поможет оценить риск тромбов, заключил врач.

