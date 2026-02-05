Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 12:26

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Логина предупредила о начале сезона аллергии уже в конце февраля – марте

Осторожно, пыльца: когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году

Новый сезон аллергии начнется в Москве с цветения орешника: пик распространения его пыльцы придется на конец февраля – начало марта, предупредили эксперты. О том, как подготовиться к приходу весны, – в материале Москвы 24.

Зимой не легче

Фото: depositphotos/Elnur_

Многие хронические формы аллергии обостряются еще зимой, чему способствует ряд причин. Об этом Москве 24 рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

Эксперт отметила, что в первую очередь реакция может произойти из-за изменения образа жизни и микроклимата в помещениях.

Прежде всего, речь идет о бытовой аллергии, вызванной частицами домашней пыли. Концентрация веществ увеличивается, так как помещение проветривается значительно реже, влажность падает, создавая комфортные условия для накопления и распространения пылевых клещей и других микроорганизмов.
Елена Москаева
аллерголог-иммунолог

Москаева подчеркнула, что еще одним фактором риска служит повышенная чувствительность к плесневым грибкам, активно размножающимся в почвах комнатных растений. По словам специалиста, в частности, недостаток свежего воздуха в помещениях способствует росту содержания спор плесени, приводя к появлению приступов кашля, чихания и выделений из носа.

"В свою очередь, холодовая аллергия выражается кожными реакциями – красными пятнами и волдырями, сопровождающимися сильным зудом и отеком тканей после контакта с холодной поверхностью или пребыванием на морозе. В этом ее отличие от обычной реакции кожи на низкие температуры, проявляющейся в виде сухости, покраснений и легкого дискомфорта", – заверила эксперт.

Особое внимание врач рекомендует уделять тем, кто страдает атопическим дерматитом: таким пациентам необходимо постоянно увлажнять кожу специальными средствами, пояснила она.

Говоря о начале весеннего сезона, Москаева подчеркнула, что его приход зависит от климатических особенностей, а первые симптомы возникают во время занесения пыльцы из южных регионов.

"Такие случаи уже фиксировались в те годы, когда весна наступала рано: это вызывало появление пыльцы березы, лещины и других видов деревьев до обычного срока, уже начиная с февраля. Реакция организма на попадание пыльцы проявляется классическими симптомами: слезотечением, заложенностью носа, першением в горле и кашлем", – пояснила специалист.

Наиболее интенсивный пик приходится на конец марта – апрель, когда массово распускаются почки и формируется основной объем пыльцы в воздухе. Уровень ее концентрации можно отслеживать с помощью специальных мобильных приложений, заключила она.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина также добавила, что процесс развития весенней аллергии четко структурирован и обусловлен последовательностью цветения растений.

Начало знаменуется зацветанием кустарников, среди которых лидирует орешник, а процесс запускается уже в конце февраля и марте. Затем приходит черед березы, чьи многочисленные разновидности формируют массивное облако пыльцы, распространившееся по территории страны. Период их цветения охватывает практически весь апрель и значительную часть мая, плавно переходя в июнь.
Надежда Логина
иммунолог-аллерголог

Эксперт подчеркнула, что четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону и назначить максимально эффективное лечение.

Поддержка здоровья

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Одним из эффективных методов терапии может стать вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой: в России уже идет третья фаза ее клинических исследований.

"Мы начали третью фазу клинических исследований, и сейчас очень активно идет набор для клинических исследований третьей фазы", – рассказала ранее РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

Она уточнила, что специалистами выбрана эффективная доза, которая составила 80 микрограммов. Сама вакцина вводится подкожно пятикратно, один раз в четыре недели.

Существуют и другие профилактические и лечебные меры для облегчения круглогодичных типов аллергии. Например, зимой в первую очередь нужно тепло одеваться, использовать специальные кремы и сократить пребывание на улице, сказала Елена Москаева.

Дома необходима регулярная уборка, контроль влажности и применение очистителей воздуха, что помогает снизить уровень аллергенов. В некоторых случаях врачи назначают прием антигистаминов для предотвращения обострения реакций.
Елена Москаева
аллерголог-иммунолог

В случае весенней аллергии специалист рекомендовала начинать прием таких препаратов непосредственно перед началом активного выделения пыльцы растениями, примерно за 7–10 дней. Специалист подчеркнула, что принимать лекарства слишком рано не имеет смысла, так как они действуют лишь при наличии непосредственного контакта с неблагоприятным веществом.

Кроме того, среди методов лечения аллергии особое место занимает аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), подчеркнула Надежда Логина.

Ее суть заключается в постепенном введении маленьких доз аллергена под кожу пациента. Через повторяющиеся инъекции стимулируется производство защитных антител, снижающих чувствительность к данным веществам.
Надежда Логина
иммунолог-аллерголог

По словам специалиста, применяемые в рамках АСИТ препараты содержат небольшие объемы аллергенов, полученные из естественных источников, таких как пыльца берез, злаковых и сорных трав. Процедура назначается индивидуально, учитывая природу реакции и профиль веществ, провоцирующих болезнь, уточнила она.

Кроме того, Логина отметила и альтернативный метод аутолимфоцитотерапии, базирующийся на применении собственных иммунных клеток пациента.

"Вместо искусственных компонентов используются очищенные фракции крови, содержащие специальные клетки, способные модулировать иммунный ответ. Данный подход позволяет ускорить процесс лечения и избежать возможных осложнений, присущих традиционному введению чужеродных веществ", – объяснила эксперт.

По словам эксперта, выбор метода терапии осуществляется врачом совместно с пациентом, принимая во внимание сложность клинической картины и анамнез. Оптимальным периодом для начала специфической иммунотерапии является осень, а последний шанс приступить к курсу лечения выпадает на февраль, примерно до 20-х чисел, заключила Логина.

Читайте также


обществоистории

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика