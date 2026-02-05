Эксперт Логина предупредила о начале сезона аллергии уже в конце февраля – марте

Новый сезон аллергии начнется в Москве с цветения орешника: пик распространения его пыльцы придется на конец февраля – начало марта, предупредили эксперты. О том, как подготовиться к приходу весны, – в материале Москвы 24.

Зимой не легче

Многие хронические формы аллергии обостряются еще зимой, чему способствует ряд причин. Об этом Москве 24 рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

Эксперт отметила, что в первую очередь реакция может произойти из-за изменения образа жизни и микроклимата в помещениях.





Елена Москаева аллерголог-иммунолог Прежде всего, речь идет о бытовой аллергии, вызванной частицами домашней пыли. Концентрация веществ увеличивается, так как помещение проветривается значительно реже, влажность падает, создавая комфортные условия для накопления и распространения пылевых клещей и других микроорганизмов.

Москаева подчеркнула, что еще одним фактором риска служит повышенная чувствительность к плесневым грибкам, активно размножающимся в почвах комнатных растений. По словам специалиста, в частности, недостаток свежего воздуха в помещениях способствует росту содержания спор плесени, приводя к появлению приступов кашля, чихания и выделений из носа.

"В свою очередь, холодовая аллергия выражается кожными реакциями – красными пятнами и волдырями, сопровождающимися сильным зудом и отеком тканей после контакта с холодной поверхностью или пребыванием на морозе. В этом ее отличие от обычной реакции кожи на низкие температуры, проявляющейся в виде сухости, покраснений и легкого дискомфорта", – заверила эксперт.

Особое внимание врач рекомендует уделять тем, кто страдает атопическим дерматитом: таким пациентам необходимо постоянно увлажнять кожу специальными средствами, пояснила она.

Говоря о начале весеннего сезона, Москаева подчеркнула, что его приход зависит от климатических особенностей, а первые симптомы возникают во время занесения пыльцы из южных регионов.

"Такие случаи уже фиксировались в те годы, когда весна наступала рано: это вызывало появление пыльцы березы, лещины и других видов деревьев до обычного срока, уже начиная с февраля. Реакция организма на попадание пыльцы проявляется классическими симптомами: слезотечением, заложенностью носа, першением в горле и кашлем", – пояснила специалист.

Наиболее интенсивный пик приходится на конец марта – апрель, когда массово распускаются почки и формируется основной объем пыльцы в воздухе. Уровень ее концентрации можно отслеживать с помощью специальных мобильных приложений, заключила она.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина также добавила, что процесс развития весенней аллергии четко структурирован и обусловлен последовательностью цветения растений.



Надежда Логина иммунолог-аллерголог Начало знаменуется зацветанием кустарников, среди которых лидирует орешник, а процесс запускается уже в конце февраля и марте. Затем приходит черед березы, чьи многочисленные разновидности формируют массивное облако пыльцы, распространившееся по территории страны. Период их цветения охватывает практически весь апрель и значительную часть мая, плавно переходя в июнь.

Эксперт подчеркнула, что четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону и назначить максимально эффективное лечение.

Поддержка здоровья

Одним из эффективных методов терапии может стать вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой: в России уже идет третья фаза ее клинических исследований.

"Мы начали третью фазу клинических исследований, и сейчас очень активно идет набор для клинических исследований третьей фазы", – рассказала ранее РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

Она уточнила, что специалистами выбрана эффективная доза, которая составила 80 микрограммов. Сама вакцина вводится подкожно пятикратно, один раз в четыре недели.

Существуют и другие профилактические и лечебные меры для облегчения круглогодичных типов аллергии. Например, зимой в первую очередь нужно тепло одеваться, использовать специальные кремы и сократить пребывание на улице, сказала Елена Москаева.



Елена Москаева аллерголог-иммунолог Дома необходима регулярная уборка, контроль влажности и применение очистителей воздуха, что помогает снизить уровень аллергенов. В некоторых случаях врачи назначают прием антигистаминов для предотвращения обострения реакций.

В случае весенней аллергии специалист рекомендовала начинать прием таких препаратов непосредственно перед началом активного выделения пыльцы растениями, примерно за 7–10 дней. Специалист подчеркнула, что принимать лекарства слишком рано не имеет смысла, так как они действуют лишь при наличии непосредственного контакта с неблагоприятным веществом.

Кроме того, среди методов лечения аллергии особое место занимает аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), подчеркнула Надежда Логина.



Надежда Логина иммунолог-аллерголог Ее суть заключается в постепенном введении маленьких доз аллергена под кожу пациента. Через повторяющиеся инъекции стимулируется производство защитных антител, снижающих чувствительность к данным веществам.

По словам специалиста, применяемые в рамках АСИТ препараты содержат небольшие объемы аллергенов, полученные из естественных источников, таких как пыльца берез, злаковых и сорных трав. Процедура назначается индивидуально, учитывая природу реакции и профиль веществ, провоцирующих болезнь, уточнила она.

Кроме того, Логина отметила и альтернативный метод аутолимфоцитотерапии, базирующийся на применении собственных иммунных клеток пациента.

"Вместо искусственных компонентов используются очищенные фракции крови, содержащие специальные клетки, способные модулировать иммунный ответ. Данный подход позволяет ускорить процесс лечения и избежать возможных осложнений, присущих традиционному введению чужеродных веществ", – объяснила эксперт.

По словам эксперта, выбор метода терапии осуществляется врачом совместно с пациентом, принимая во внимание сложность клинической картины и анамнез. Оптимальным периодом для начала специфической иммунотерапии является осень, а последний шанс приступить к курсу лечения выпадает на февраль, примерно до 20-х чисел, заключила Логина.