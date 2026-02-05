Стоимость биткоина опустилась ниже 70 тыс долларов впервые с ноября 2024 года

Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com

Стоимость биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с ноября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinМarketСap.

В частности, цена криптовалюты упала за сутки на 7,69%, до 69 969 долларов. При этом на бирже Binance указано, что биткоин подешевел на 7,76%, до 69 994 долларов.

Ранее сообщалось, что ЦБ России намерен с 1 июля 2027 года ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, однако для каждой из категорий установят свои правила.

Квалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита – не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для неквалифицированных будет доступна покупка любой криптовалюты, кроме анонимной, без ограничений по объемам сделок.