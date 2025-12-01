Ассоциация банков РФ предложила ввести спецрежим для стейблкоинов

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Ассоциация банков России предложила ввести специальный правовой режим для регулирования стейблкоинов. Об этом заявил президент организации Денис Липаев.

"Считаем целесообразным сформировать четкое определение и создать специальный режим, в том числе в рамках пилотного проекта техсуверенитета", – приводит его слова ТАСС.

При этом Липаев пояснил, что в ассоциации поддерживают развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и блокчейн-технологий, в том числе токенизацию долей ООО, недвижимости и движимого имущества. Он назвал это инструментом структурной адаптации экономики страны.

Тем не менее в настоящее время операторы информационных систем ограничены в использовании иностранных блокчейн-платформ, а дружественные страны тестируют решения на Ethereum, Polygon и Solana.

В связи с этим ассоциация предлагает развивать собственную инфраструктуру. Среди инициатив Липаев отметил создание "банка нового типа", а также вовлечение средних и региональных кредитных организаций в финансирование проектов техсуверенитета.

Ранее Центробанк РФ разрешил квалифицированным инвесторам вкладывать в криптовалютные деривативы через паевые инвестиционные фонды. Речь идет о расширении перечня неторгуемых на бирже ценных бумаг, в которые могут вкладываться розничные ПИФ. Однако их долю ограничат 10%.