Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 16:24

Экономика

Ассоциация банков РФ предложила ввести спецрежим для стейблкоинов

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Ассоциация банков России предложила ввести специальный правовой режим для регулирования стейблкоинов. Об этом заявил президент организации Денис Липаев.

"Считаем целесообразным сформировать четкое определение и создать специальный режим, в том числе в рамках пилотного проекта техсуверенитета", – приводит его слова ТАСС.

При этом Липаев пояснил, что в ассоциации поддерживают развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и блокчейн-технологий, в том числе токенизацию долей ООО, недвижимости и движимого имущества. Он назвал это инструментом структурной адаптации экономики страны.

Тем не менее в настоящее время операторы информационных систем ограничены в использовании иностранных блокчейн-платформ, а дружественные страны тестируют решения на Ethereum, Polygon и Solana.

В связи с этим ассоциация предлагает развивать собственную инфраструктуру. Среди инициатив Липаев отметил создание "банка нового типа", а также вовлечение средних и региональных кредитных организаций в финансирование проектов техсуверенитета.

Ранее Центробанк РФ разрешил квалифицированным инвесторам вкладывать в криптовалютные деривативы через паевые инвестиционные фонды. Речь идет о расширении перечня неторгуемых на бирже ценных бумаг, в которые могут вкладываться розничные ПИФ. Однако их долю ограничат 10%.

Читайте также


экономика

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика