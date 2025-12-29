Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 08:16

Политика

Гросси призвал вернуть ООН роль в урегулировании мировых конфликтов

Фото: depositphotos/gary718

ООН (Организация Объединенных Наций) должна вернуть свою роль в урегулировании большинства мировых конфликтов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил гендиректор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека организации Рафаэль Гросси.

"Если посмотреть на большинство конфликтов в мире, можно увидеть одну вещь – ООН там нет. Я имею в виду все: от Судана до Таиланда, Камбоджи. Можно провести линию по карте через Европу, Украину и Россию, затем по Индийскому субконтиненту – и везде мы увидим одно и то же", – признался он.

По словам Гросси, это можно изменить. Он отметил, если в МАГАТЭ удалось достичь таких результатов, значит, можно сделать так же и в ООН. Он уверен, что организацию нужно поставить в более сильную позицию, что будет выгодно всем – и странам Севера, и государствам Юга, Востока и Запада.

Также он призвал вспомнить, зачем и для чего создавалась Организация Объединенных Наций. За прошедшие годы произошла эволюция международной повестки, но в это же время в мире усилилась фрагментация, напряженность, геополитические противоречия, которые ранее были не столь явными.

"ООН нужен будущий лидер, новый лидер, который сможет взаимодействовать со всеми, выдвигать инициативы, быть строителем мостов", – пояснил Гросси.

Ранее ООН подверглась критике со стороны президента США Дональда Трампа. По его словам, организация не помогает в урегулировании конфликта на Украине, зато он только за последние 11 месяцев урегулировал и остановил 8 войн и конфликтов. Трамп говорил, что Штаты, возможно, стали настоящей ООН.

Кроме того, президент США считает, что Москва и Киев близки к урегулированию конфликта. При этом еще остаются 1–2 сложных нерешенных вопроса. В частности, предстоит решить проблему суверенитета над Донбассом.

Читайте также


политика

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика