Гросси призвал вернуть ООН роль в урегулировании мировых конфликтов

Фото: depositphotos/gary718

ООН (Организация Объединенных Наций) должна вернуть свою роль в урегулировании большинства мировых конфликтов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил гендиректор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека организации Рафаэль Гросси.

"Если посмотреть на большинство конфликтов в мире, можно увидеть одну вещь – ООН там нет. Я имею в виду все: от Судана до Таиланда, Камбоджи. Можно провести линию по карте через Европу, Украину и Россию, затем по Индийскому субконтиненту – и везде мы увидим одно и то же", – признался он.

По словам Гросси, это можно изменить. Он отметил, если в МАГАТЭ удалось достичь таких результатов, значит, можно сделать так же и в ООН. Он уверен, что организацию нужно поставить в более сильную позицию, что будет выгодно всем – и странам Севера, и государствам Юга, Востока и Запада.

Также он призвал вспомнить, зачем и для чего создавалась Организация Объединенных Наций. За прошедшие годы произошла эволюция международной повестки, но в это же время в мире усилилась фрагментация, напряженность, геополитические противоречия, которые ранее были не столь явными.

"ООН нужен будущий лидер, новый лидер, который сможет взаимодействовать со всеми, выдвигать инициативы, быть строителем мостов", – пояснил Гросси.

Ранее ООН подверглась критике со стороны президента США Дональда Трампа. По его словам, организация не помогает в урегулировании конфликта на Украине, зато он только за последние 11 месяцев урегулировал и остановил 8 войн и конфликтов. Трамп говорил, что Штаты, возможно, стали настоящей ООН.

Кроме того, президент США считает, что Москва и Киев близки к урегулированию конфликта. При этом еще остаются 1–2 сложных нерешенных вопроса. В частности, предстоит решить проблему суверенитета над Донбассом.

