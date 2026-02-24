Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 февраля, 09:43

Транспорт

Новые электробусы вышли на столичный маршрут м89к

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Шесть электробусов новой поставки вышли на маршрут м89к в районах Бирюлево Восточное и Царицыно на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Замена автобусов на электробусы улучшает экологическую обстановку в городе. Мы продолжаем развивать этот инновационный вид наземного транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электробусы маршрута м89к, который работает только в будние дни, курсируют возле метро "Царицыно" и одноименной станции МЦД. Теперь горожанам будет еще комфортнее добираться до дома, школ, больниц, парков и трех станций рельсового каркаса.

Ранее в Москве начали тестировать зарядные станции с пантографом инвертированного типа для городского электротранспорта.

Для испытания на крыше электробуса поколения А5 обычное токозарядное устройство заменили на контактные рельсы, а на зарядной мачте вместо токопередающего устройства установили пантограф инвертированного типа. Это позволит им заряжаться еще быстрее.

Еще 100 электробусов появятся в столице

