10 февраля, 11:16

Электробусы появились на маршруте № 776 в столице

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Электробусы вышли на маршрут № 776 на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"На новом маршруте в ВАО курсируют два современных электробуса российского производства", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, маршрут № 776 проходит около станции "Новогиреево" Калининской линии метро и одноименной платформы МЦД. В настоящее время электробусы нового поколения курсируют в трех районах на востоке города: Ивановском, Новогирееве и Перове.

В 2025 году пассажиры совершили более 510 миллионов поездок на электробусах и трамваях. Это на 30% больше показателей 2024-го.

Модернизация экологичного транспорта направлена на обеспечение комфортных поездок не только москвичей, но и туристов. В частности, современные машины оснащены различными сервисами, в том числе системами безопасности, климат-контролем, электроотопителями и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Электробус на ночной зарядке проехал более 17 тысяч километров в Москве

