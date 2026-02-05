Число поездок на электробусах и трамваях увеличилось на 30% в Москве в 2025 году

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Свыше 510 миллионов поездок совершили пассажиры на электробусах и трамваях в 2025 году, что на 30% превысило показатели 2024-го, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать в столице экологичный наземный транспорт и его инфраструктуру. С каждым годом популярность электробусов и трамваев растет благодаря поставкам современной техники, реконструкции депо и запуску новых маршрутов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Модернизация экологичного транспорта направлена на обеспечение комфорта поездок не только жителей столицы, но и ее гостей. В частности, современная техника оснащена различными современными сервисами, включая системы безопасности, климат-контроля, электроотопители, USB-разъемы для зарядки телефонов, экраны с информацией о ближайших остановках и удобные кнопки для открытия дверей. Около последних также установлены цифровые валидаторы для оплаты проезда.

Помимо этого, такой транспорт улучшает экологическую обстановку Москвы. Например, замена обычного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн ежегодно. Кроме того, высокий уровень комфорта создают плавный ход, отсутствие шума и вибраций.

Отмечается, что электробусы адаптированы для всех категорий пассажиров: в них предусмотрены откидные аппарели, кнопки вызова водителя для маломобильных людей, а также специальные места для колясок и велосипедов.

С 2018 года в городе начали использовать электробусы российского производства. Всего в прошлом году они вышли более чем на 100 маршрутов. Также было установлено свыше 110 ультрабыстрых зарядных станций для них.

Вместе с тем в 2025-м на проспекте Академика Сахарова заработала новая трамвайная линия, а на Трифоновской улице было возобновлено движение данного вида транспорта. Тогда же столичные власти открыли первый Московский трамвайный диаметр (Т1) протяженностью 27 километров. На линию вышли 50 автоматизированных трамваев "Львенок-Москва". Параллельно с этим была завершена масштабная реконструкция трамвайного депо имени П. Л. Апакова на улице Шаболовке.

Также подчеркивается, что с 2022 года в столице налажена поставка техники улучшенной комплектации. В них установлено адаптивное освещение салона, меняющее оттенок с холодного на теплый в 14:00, а передний указатель маршрута увеличен на 18%, что позволяет легко разглядеть номер даже издалека.

В свою очередь, электрический обогреватель в салоне безопасен для окружающей среды и поддерживает оптимальную температуру внутри. Запас хода электробусов вырос с 40–50 до 80–90 километров при неизменном весе транспортного средства.

В 2025 году на городские маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще более удобными благодаря обновленной планировке салона, увеличившейся на 15% накопительной площадке, дополнительным местам для ручной клади и усовершенствованной конструкции дверей. Климатическая система работает более эффективно, а на дверях установлены световые индикаторы, показывающие их открытие и закрытие.

Внешний вид электробусов стал еще больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне. Машины создают с учетом опыта использования предыдущих моделей и отзывов пассажиров. Более того, заказ Москвы на новую технику способствует занятости в регионах и стимулирует развитие отечественного производства.

В настоящее время электробусы обслуживаются на 12 станциях ГУП "Мосгортранс". Причем Москва стала первой в России, кто начал строить современные электробусные парки. Например, в 2022-м в ТиНАО был открыт первый в стране и самый крупный в Европе парк "Красная Пахра". Спустя год на северо-западе столицы появился еще один парк – "Митино", что позволило электробусам начать движение в 20 районах города и двух соседних городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий современный парк электробусов – "Салтыковка", обслуживающий маршруты на востоке Москвы.

Ранее сообщалось, что более 160 маршрутов автобусов и электробусов было скорректировано в мегаполисе за год. Кроме того, размещение QR-кодов в салонах поспособствовало активному сбору обратной связи от горожан и оперативному внесению изменений в график.