Собянин утвердил ряд проектов развития транспортной инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичное правительство утвердило три проекта развития транспортной инфраструктуры в районах Вешняки, Новогиреево, Печатники и Покровское-Стрешнево. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин.

Один из проектов – новый пешеходный переход, который свяжет столичные районы Вешняки и Новогиреево, разделенные путями МЦД-4. Его длина составит около 100 метров. В настоящее время жителям соседних районов приходится пользоваться переходом на станции Новогиреево, расположенным примерно в 600 метрах от планируемого объекта.

Благодаря новому переходу получится не только связать Кетчерскую и Фрязевскую улицу, но и создать удобный и безопасный путь до школ, Московского колледжа архитектуры и градостроительства, Московского университета имени А. С. Грибоедова, спорткомплексов, Музея автомобильного модернизма и других популярных объектов.

Также градоначальник утвердил проект планировки территории для возведения транспортной инфраструктуры на месте бывшей промзоны Южный порт в Печатниках. Здесь планируется возвести новую станцию метро "Южный порт", которая станет частью Люблинско-Дмитровской линии. Также ожидается реконструкция тоннелей от "Печатников" до "Кожуховской" и возведение метротоннеля, совмещенного с автомобильным тоннелем.

Транспортный объект длиной 1,3 километра войдет в состав новой магистрали, что свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК) и Люблинскую улицу, а также станет вторым в Москве совмещенным туннелем. До этого аналогичный объект возвели в 2019 году при продлении Сокольнической линии метро в месте пересечения Калужского шоссе и магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

В целом в рамках проекта в Печатниках возведут и проведут реконструкцию около 8,2 километра улиц и дорог, включая Южнопортовую улицу, 2-й Южнопортовый проезд, проектируемые проезды № 3502, 1423 и другие. Также здесь появится сразу три внеуличных пешеходных перехода.



Кроме того, столичные власти утвердили проект планировки улично-дорожной сети в Покровском-Стрешневе, включая участки Походного проезда и Сходненского тупика. В рамках работ планируется возвести и реконструировать 2,5 километра улиц. В частности, появится 86-метровый мост через реку Сходню и будет реконструировано кольцевое пересечение Трикотажного проезда и Проектируемого проезда № 4060.

Для городского транспорта предусмотрена отстойно-разворотная площадка, также появится здание конечной станции, дополнительные светофоры и современные остановочные павильоны, тротуары и наземные переходы. Все это улучшит транспортное обслуживание жилых кварталов района и обеспечит удобный подъезд к станции метро "Тушинская" и одноименного остановочного пункта МЦД-2.



Ранее в Москве утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Он пройдет от улицы от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе. Протяженность участка составит около 6 километров. На нем возведут два путепровода и мост через реку Десну.

