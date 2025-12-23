Форма поиска по сайту

23 декабря, 09:53

Город

Более 1,3 тысячи улиц обновили в Москве за 2 года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники столичного комплекса горхозяйства обновили более 1,3 тысячи улиц в Москве за 2 года в рамках новой программы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в 2025-м работы прошли почти на 700 улицах. Основная задача специалистов – обеспечить комфортное передвижение граждан, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

Бирюков отметил, что в ходе работ были заменены покрытия тротуаров и проезжей части, установлены остановочные павильоны, оборудованы новые фонари с энергоэффективными светильниками и опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах.

Кроме того, в этом году был создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки общей протяженностью 11,4 километра. В него вошли Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая набережные. В 2024-м в рамках программы обновили более 20 километров набережных реки Яузы, а также улицы Академика Королева и Генерала Тюленева, напомнил заммэра.

Он добавил, что озеленение является обязательной составляющей всех московских проектов благоустройства. На обновленных улицах разбивают газоны и цветники и высаживают деревья. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли.

Тем временем на севере, северо-западе и западе Москвы планируется высадить свыше 7 тысяч деревьев в зоне строительства дороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Растения посадят вдоль трассы, во дворах, парках и скверах, а также рядом с объектами транспортной инфраструктуры. Работы продлятся до 2028 года.

"Новости дня": в центральных районах Москвы появились новые уличные фонари

