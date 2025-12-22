Рижскую площадь и Трифоновскую улицу благоустроили в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Благоустройство Рижской площади и Трифоновской улицы завершилось на северо-востоке Москвы. Там были созданы комфортные условия для водителей и пешеходов, появились места для отдыха, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В рамках проекта расширили тротуары и заменили на них почти 27 тысяч квадратных метров покрытия, на проезжей части уложили 42,8 тысячи "квадратов" асфальта", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью почти 17 километров, проложили дополнительные участки ливневой системы, установили 145 энергоэффективных фонарей и сделали 65 опор контрастного освещения на нерегулируемых наземных переходах.

После благоустройства на Рижской площади для горожан и туристов доступно новое комфортное общественное пространство с зелеными "островками" и лавочками. Кроме того, в рамках работ специалисты оборудовали 11 приподнятых платформ, а на всех трамвайных остановках установили современные павильоны ожидания.

Также было обустроено почти 31 тысяча квадратных метров газона и более 900 квадратных метров цветников, высажено свыше 30 деревьев и около 1,9 тысячи кустарников.

Ранее в рамках благоустройства в центре Москвы появились современные фонари. В них используются светодиоды, которые потребляют на 30% меньше электроэнергии, при этом снижая общую нагрузку на сети. Фонари установили на пешеходных дорожках, спортплощадках, детских игровых площадках, во дворах и на автомобильных парковках.

