17 декабря, 08:44

Город

Новые уличные светильники появились в ЦАО в рамках благоустройства

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Современные фонари появились в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в рамках программы благоустройства, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Во всех новых фонарях используются светодиоды, которые потребляют на 30% меньше электроэнергии, при этом снижают общую нагрузку на сети. Срок эксплуатации этих светодиодов значительно превышает существующие аналоги", – указали в пресс-службе.

Все световое оборудование произведено в России. В зависимости от расположения устанавливаются два типа фонарей – классические, для обслуживания которых нужна спецтехника, и складывающиеся, которые можно обслуживать силами ремонтного персонала.

Фонари установили на пешеходных дорожках, спортплощадках, детских игровых площадках, во дворах и на автомобильных парковках. Больше всего светового оборудования появилось в Таганском районе – там заменили 21 опору и 27 светильников.

Также в топ-3 по количеству обновленных конструкций вошли Мещанский и Тверской районы – там возвели по 16 и 9 опор и по 16 и 23 светильника соответственно.

В частности, 11 новых опор и 16 современных светильников появились на Рогожском Валу, еще 6 светильников установили во дворе дома № 22 на Олимпийском проспекте, а 9 опор и 12 светильников появились у домов № 4/6, 12 и 16 в Вадковском переулке.

Ранее сообщалось о завершении обновления системы освещения на севере столицы. Наибольшее количество обновленных конструкций установили в районах Восточное Дегунино (177 опор, 212 светильников), Бескудниковском (94 опоры, 146 светильников), Головинском (83 опоры, 105 светильников) и Савеловском (85 опор, 105 светильников).

Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира

