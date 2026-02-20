20 февраля, 17:53Политика
Путин начал совещание с Совбезом с обсуждения итогов переговоров в Женеве
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России с предложения обсудить итоги переговоров по Украине в Женеве.
"Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегациями на предмет поиска мирных решений того, что происходит у нас на этом треке", – сказал президент.
Он также напомнил, что делегацию возглавлял его помощник Владимир Мединский. Глава государства отметил, что хотел бы предоставить ему первое слово, а затем – коллегам из Минобороны.
Путин добавил, что ему уже докладывали об итогах, однако он хотел бы, чтобы все члены Совбеза "были ознакомлены из первых уст".
Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов состоялись в Женеве 17 и 18 февраля.
По завершении второго дня дискуссий Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, и сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.
