Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 07:20

Происшествия

Жителя Приморья задержали за передачу Украине данных об оборонном объекте

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае мужчину, подозреваемого в передаче ГУР Минобороны Украины данных об объектах оборонного комплекса российского региона и инфраструктуры железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба антитеррористической комиссии региона.

Задержанный признал свою вину и в данный момент активно сотрудничает со следствием. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Максимальное возможное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Ранее правоохранители предотвратили подготовку теракта, который планировался украинскими спецслужбами ко Дню защитника Отечества в Ставрополе. Готовивший взрывы злоумышленник был нейтрализован.

Помимо этого, в Забайкальском крае пять человек заключили под стражу по уголовному делу о создании террористического сообщества в одной из исправительных колоний региона.

ФСБ задержала третьего участника покушения на генерала Алексеева в Москве

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика