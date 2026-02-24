Жителя Приморья задержали за передачу Украине данных об оборонном объекте

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае мужчину, подозреваемого в передаче ГУР Минобороны Украины данных об объектах оборонного комплекса российского региона и инфраструктуры железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба антитеррористической комиссии региона.

Задержанный признал свою вину и в данный момент активно сотрудничает со следствием. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Максимальное возможное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Ранее правоохранители предотвратили подготовку теракта, который планировался украинскими спецслужбами ко Дню защитника Отечества в Ставрополе. Готовивший взрывы злоумышленник был нейтрализован.

Помимо этого, в Забайкальском крае пять человек заключили под стражу по уголовному делу о создании террористического сообщества в одной из исправительных колоний региона.