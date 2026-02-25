Врачи в Москве спасли школьника, который вдохнул кондитерскую присыпку

Фото: телеграм-канал "Морозовская детская больница"

Врачи Морозовской больницы помогли 10-летнему мальчику, который вдохнул кондитерскую присыпку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Школьник поступил на скорой в медучреждение в тяжелом состоянии. Инцидент с присыпкой привел к нарушениям дыхания и воспалительному процессу в легких.

Медики перевели ребенка в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там им пришлось применить высокопоточную оксигенотерапию.

Отмечается, что после лечения пациент чувствовал себя хорошо и был выписан. После этого он смог снова ходить в школу.

Ранее врачи Балашихинской больницы спасли от ампутации 12-летнего мальчика с обмороженными ногами. Во время прогулки он потерял обувь и шел домой в одних носках, что привело к обморожению.

Для восстановления микроциркуляции крови в ногах пациенту была назначена комплексная терапия. Он получал препараты, которые питают нижние конечности и расширяют поврежденные сосуды.

