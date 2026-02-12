В Хабаровском крае вернули зрение 111-летней женщине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Хабаровском крае вернули зрение самой пожилой жительнице региона – 111-летней Марии Огиенко. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Женщина обратилась в МНТК "Микрохирургия глаза" с катарактой в конце прошлого года. Несмотря на возраст, врачи успешно заменили хрусталик, а также избавили пациентку от астигматизма.

"Это не просто медицинский случай, а пример того, что современная хирургия не знает возрастных границ", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее врачи в Подмосковье вернули зрение 100-летней женщине. Ветеран Великой Отечественной войны не видела левым глазом более 20 лет. Причина оказалась в перезрелой катаракте глаза, для которой характерна большая плотность хрусталика и слабость поддерживающих его связок.

