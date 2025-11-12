12 ноября, 17:34Общество
Подмосковные врачи вернули зрение 100-летней пенсионерке
Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"
Врачи Раменской больницы вернули зрение 100-летней жительнице Подмосковья, рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Ветеран Великой Отечественной войны не видела левым глазом более 20 лет. Причина оказалась в перезрелой катаракте глаза, для которой характерна большая плотность хрусталика и слабость поддерживающих его связок.
Офтальмологи провели малотравматичную операцию современным методом факоэмульсификации. На место поврежденного хрусталика установили мягкий искусственный имплант.
Врачам удалось вернуть максимально возможные в данной ситуации 30% зрения. На следующий день женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение специалистом.
