Подмосковные врачи вернули зрение 100-летней пенсионерке

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

Врачи Раменской больницы вернули зрение 100-летней жительнице Подмосковья, рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Ветеран Великой Отечественной войны не видела левым глазом более 20 лет. Причина оказалась в перезрелой катаракте глаза, для которой характерна большая плотность хрусталика и слабость поддерживающих его связок.

Офтальмологи провели малотравматичную операцию современным методом факоэмульсификации. На место поврежденного хрусталика установили мягкий искусственный имплант.

Врачам удалось вернуть максимально возможные в данной ситуации 30% зрения. На следующий день женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение специалистом.

Ранее московские врачи извлекли из уха мужчины заглушку от шариковой ручки. Сначала пациент поступил в отделение экстренной медицинской помощи с подозрением на инсульт, но диагноз не подтвердился.

Позже оказалось, что накануне 70-летний мужчина разгадывал кроссворд и почесал ухо ручкой, не заметив при этом, что деталь осталась внутри. После того как врачи извлекли предмет, пациента отпустили домой.

