Самовар, подушки и Дед Мороз: как провести выходные в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семейные развлечения пройдут 12–14 декабря в рамках проекта "Зима в Москве". В программе – катание на коньках, мастер-классы, лекции, уличный театр, фотоателье в исторических костюмах и участие в благотворительных акциях, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В "Коломенском" на флагманской площадке фестиваля "Усадьбы Москвы" в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00 состоится "Дворянский променад". Актеры в исторических костюмах в уличном театре с 13:30 до 16:00 покажут будни и праздники московского дворянства в постановках.

Любой желающий может примерить костюм дворянина и стать героем ретрофото. Также посетители могут проверить меткость в тире и выпить чай из самовара на станции "Московское чаепитие".

На Манежной площади будет открыта имиджевая зона фестиваля, где проходят сеансы исторических портретов с 10:00 до 22:00.

В пальмовой оранжерее на Тверской площади проведут мастер-классы по изготовлению подсвечников и основам чеканки. Посетители узнают о символах и традициях празднования Рождества в царской России. Занятия запланированы на 12–14 декабря с 12:00 до 18:45. Вход свободный.

В арт-павильоне "Фабрика подарков" в парке искусств "Музеон" 12 декабря с 17:00 до 18:30 пройдут состязания на логику, эрудицию и скорость мышления, а в 19:00 начнется мастер-класс по фотографии.

Лекции о здоровом образе жизни и способах избавления от тревоги 13 декабря проведут спортсмен и психолог, а вечером можно будет сделать новогодние календари.

Мастер-класс по созданию цифровых помощников пройдет 14 декабря в 15:00, а в 17:00 состоится урок по изготовлению объемных снежинок из бумаги в технике оригами.

На катке ВДНХ и на площади Революции 13 и 14 декабря с 18:30 состоится ледовое шоу "Композиторы" с участием лучших фигуристов России. Билеты можно приобрести на месте в день представления.

Помимо этого, в субботу с 20:30 до 22:00 пройдет диджей-вечеринка. А с 23:45 до 02:30 гостей ждет катание под звездами с возможностью полюбоваться историческими павильонами и фонтанами в праздничной подсветке. Вход по билетам на каток.

В воскресенье с 12:00 до 20:00 будут проходить соревнования и конкурсы, посвященные Всемирному дню катания на коньках.

В Люблине 13 декабря в 16:00 состоится показ народной сказки "По щучьему велению". Зрители смогут активно участвовать в спектакле: выполнять задания, разгадывать загадки и водить хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В этот же день, 13 декабря, в 12:00 в парке "Пионерский" пройдет развлекательная программа "По следам снежного властелина: День медведя". В программе – игры и конкурсы, световое шоу и праздничные угощения. Вход бесплатный.

Также в субботу на фестивальной площадке "Сухонская" состоится благотворительный хоккейный матч между командой известных спортсменов "Легенды хоккея России" и сборной блогеров. Мероприятие направлено на сбор подарков и писем поддержки для бойцов, проходящих реабилитацию в военных госпиталях Москвы. Вход свободный, начало в 14:00.

В детском парке "Фили" 14 декабря стартует дискотека в 18:00.

Семейные команды смогут участвовать в веселой эстафете 13 декабря с 12:00 до 14:00 на площадке у районного центра "Место встречи "Баку", а 14 декабря в то же время на стадионе "Авангард". Среди этапов – батутная полоса препятствий, кольцеброс, пятнашки и испытания на баланс.

На стадионе 13 и 14 декабря в 14:00 пройдет спортивный маршрут с мини-гольфом, дженгой и эстафетами по футболу и фитнесу.

В Липовом парке и у ротонды на бульваре Генерала Карбышева в субботу и воскресение гостей познакомят с играми народов мира: шаффлборд, бокс-хоккей, корнхол и кульбутто.

14 декабря с 12:00 до 14:00 в парке состоятся открытые турниры по брумболу, а с 14:00 до 16:00 – фитнес-зарядка и веселые старты с батутами и аттракционами.

13 декабря с 14:00 до 16:00 в парке имени Святослава Федорова пройдут открытые турниры и мастер-классы по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната.

На площадке Туве Янссон и в Фестивальном парке в выходные с 12:00 до 14:00 будут проходить турниры по перетягиванию палки, боям подушками на бревне и прыжкам в мешках. С 14:00 до 16:00 – игры на командообразование и логику.

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 13 и 14 декабря гости смогут встретиться с Дедом Морозом, получить подарки и сделать памятные фото. Вход – по билетам.

С 12:00 для детей старше 5 лет пройдут мастер-классы "Выходные с вожатыми". 13 декабря в 14:00 состоятся зарисовки с мимами, а с 16:00 до 17:00 – фестиваль "Хор на весь двор" с совместным исполнением хитов.

Мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, гирлянд, свечей, праздничного декора и открыток пройдут в Ландшафтном парке "Митино", Измайловском парке и парке Олимпийской Деревни. С 12:00 до 19:00 – тематическая программа с танцами, коллажами, активными играми и новогодними хитами.

В выходные в фестивальных парках "Сокольники", "Фили" и "Ходынское поле" будут проходить диджей-сеты возле стилизованных костровых зон.

Финальный этап чемпионата "Битва роботов" состоится 13 декабря в кинопарке "Москино", а во все выходные будут организованы постановочные съемки сериала о роботах, мастер-классы по озвучиванию, выступления артистов, шоу фигуристов и катание с тюбинговой горки.

На "Соборной площади" 14 декабря состоится открытие ледового сезона на катке более 3 000 квадратных метров.

Кроме того, пройдет благотворительная акция "Добрая елка". На сайте уже собрано множество историй детей от 3 до 17 лет. Елки с шарами-желаниями установлены в Центральном детском магазине, парке "Зарядье", парке "Остров мечты" и других местах. Достаточно снять шар и заполнить заявку, чтобы исполнить желание ребенка.

Ранее на ВДНХ создали "Согревающий маршрут". Гости смогут прогуляться по территории выставки и изучить ее живописные места. В маршруте 30 точек – главные павильоны, архитектурные достопримечательности, парковые зоны и площадки "Зимы в Москве". Карта доступна бесплатно в инфоцентре у арки главного входа.