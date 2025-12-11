Politico: фон дер Ляйен не дала Вучичу озвучить послание из России

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прервала речь сербского лидера Александра Вучича, в которой он планировал озвучить послания из Москвы, на встрече в Брюсселе. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Журналисты подчеркивают, что фон дер Ляйен оборвала выступление президента Сербии, как только он упомянул Россию. В этот момент она предложила сделать совместное фото.

Уточняется, что в мероприятии также участвовал глава Евросоюза Антониу Кошта.

Вучич и ранее проявлял пророссийскую позицию. В частности, на одном из саммитов, посвященном украинскому конфликту, глава Сербии отказался подписывать итоговое заявление с осуждением действий Москвы, так как в нем было требование наложить санкции.

Он отметил, что, в отличие от других стран, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России. Более того, Вучич подчеркивал, что Белград не намерен вводить рестрикции в отношении Москвы. Он назвал Россию надежным поставщиком газа.