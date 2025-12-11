Форма поиска по сайту

11 декабря, 19:57

Общество
Депутат Якубовский: декабрьскую квитанцию за ЖКУ можно оплатить до 12 января без пеней

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Декабрьскую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) необходимо оплатить в начале января. Об этом гражданам рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с RT.

Парламентарий напомнил, что порядок и сроки оплаты коммунальных услуг определяются постановлением правительства РФ № 354. Именно в нем и говорится об обязанностях потребителя внести средства за услуги до 10-го числа следующего месяца.

Однако поскольку в январе 2026 года 10-е число выпадает на субботу, срок оплаты переносится на ближайший рабочий день.

"Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно без риска начисления пеней", – добавил депутат.

В следующем году в России ожидается двукратное повышение тарифов на ЖКУ. Первое повышение состоится 1 января, а второе – 1 октября.

Наиболее значительное увеличение цен произойдет в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (на 19,7%), Тамбовской и Тюменской областях (по 17,5%) и Северной Осетии (на 16,3%). Наименьший рост тарифов будет зафиксирован в Хакасии, Чукотском автономном округе, Бурятии, Кировской и Сахалинской областях (от 8% до 9%).

При этом в Москве предельный рост тарифов осенью составит 15%, а в области – 12,8%. В свою очередь, в Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 14,6%, а в Ленинградской области повышение составит 9,2%.

ЖКХ

