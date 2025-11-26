Форма поиска по сайту

26 ноября, 14:30

Общество

Тарифы на ЖКУ в России повысятся дважды в 2026 году

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России повысятся дважды в 2026 году. Это произойдет 1 января и 1 октября, следует из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января предельный рост для всех регионов будет одинаковым и составит около 1,7%. При этом с 1 октября он будет различаться в зависимости от региона.

Сильнее всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (на 19,7%), Тамбовской области (на 17,5%), Тюменской области (на 17,2%) и Северной Осетии (на 16,3%). Меньше всего рост окажется в Хакасии (на 8%), Чукотском автономном округе (на 8%), Бурятии (на 8,9%), Кировской области (на 8,9%) и Сахалинской области (на 9%).

При этом в Москве предельный рост осенью составит 15%, в области – 12,8%. В Санкт-Петербурге он установится на отметке в 14,6%, а в Ленинградской области – 9,2%.

Кроме того, в некоторых регионах с 1 октября начнет действовать предельно допустимое отклонение, согласно которому местные власти смогут дополнительно повысить тарифы. Одни из самых высоких значений здесь зафиксированы в Ставропольском крае (21,9%), Пермском крае (14,9%) и в Орловской области (14,9%).

При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе установлено нулевое отклонение.

С 1 марта в России также изменится крайний срок оплаты ЖКУ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение направлено на повышение удобства оплаты для большинства граждан, получающих зарплату в этот период. В частности, перенос срока поможет избежать штрафов и пеней за просрочку.

Схему оплаты общедомовых коммунальных расходов предложили изменить в России

обществоЖКХ

