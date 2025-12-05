Форма поиска по сайту

05 декабря, 09:19

Происшествия

Под Новосибирском задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у военных

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Новосибирской области задержаны 11 человек, которых подозревают в хищении свыше 5,2 миллиона рублей у военных, убывших в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что с июля по октябрь 2025 года злоумышленники искали сведения о гражданах, которые захотели подписать контракт с Минобороны РФ, а после под разными предлогами вынуждали их передать банковские карты или оформить доверенность для доступа к счету. В результате подозреваемые присваивали себе деньги потерпевших.

Во время обысков по местам жительства задержанных были изъяты банковские карты, телефоны, копии документов военных и иные предметы, которые имеют доказательственное значение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Ущерб от противоправной деятельности злоумышленников составил свыше 5,2 миллионов рублей.

Сейчас проводятся мероприятия, которые позволят выявить все эпизоды и соучастников преступления.

Ранее силовики задержали 7 человек, которые занимались хищением выплат участникам СВО в Челябинской области. Как выяснили правоохранители, злоумышленники организовали бизнес для поиска кандидатов на службу и последующей их отправки в зону спецоперации.

Фигуранты подбирали людей, ведущих асоциальный образ жизни. Далее они предоставляли им временное жилье и убеждали заключить контракты с Минобороны. Для хищения денег преступники оформляли доверенности на распоряжение расчетными счетами потерпевших. Возбуждено уголовное дело.

