Первого замглавы Звездного городка и его сообщников задержали по подозрению в коррупции

В Московской области первый замглавы Звездного городка и шесть его сообщников задержаны по подозрению во взяточничестве, сообщили в Следственном комитете региона в мессенджере MAX.

Как установило следствие, с 2023 по 2025 год глава городского округа и его первый заместитель получили от предпринимателей 9,97 миллиона рублей в обмен на помощь в получении госконтрактов по благоустройству территории и ремонту принадлежащих городу зданий. Всего подозреваемые получили шесть взяток: четыре из них лично, а две – через посредников.

В отношении первого замглавы Звездного городка, четырех предпринимателей и двух посредников заведено уголовное дело. В зависимости от характера действий их подозревают в получении взятки, посредничестве или даче взятки по статьям 290 и 291 УК РФ.

Глава Звездного городка Евгений Баришевский уже находится под следствием по подозрению в коррупции. В январе суд поместил его под домашний арест. Мэру вменяется получение взятки в особо крупном размере, однако ее сумма не указывалась. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и по новым эпизодам.