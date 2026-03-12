МВД раскрыло хищение 8 млрд рублей при строительстве центра гимнастики в Сочи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МВД России раскрыли хищение свыше 8 миллиардов рублей при строительстве центра художественной гимнастики в Сочи. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Расследование было проведено следственным департаментом министерства и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. Согласно материалам, фигурантами дела стали 13 человек, которым инкриминируется хищение и легализация денежных средств в особо крупном размере.

В их числе оказались бывший член совета директоров "Газпрома" и замгендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", а также руководители подрядных и дочерних компаний, участвовавших в проекте.

Как выяснили правоохранители, с 2016-го по май 2019-го злоумышленники имитировали выполнение строительных работ, параллельно с этим совершая кражу средств, выделенных "Газпром инвестгазификацией". Легализовать им удалось порядка 1,5 миллиарда рублей.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех возможных соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

Ранее в Хабаровском крае задержали шестерых подозреваемых в хищении более 2,4 миллиона рублей у военных, служащих в зоне СВО. Мошенники организовывали фиктивный брак между военнослужащими и подставными женщинами, а потом оформляли доверенности на управление банковскими счетами потерпевших.

После этого подозреваемые забирали все положенные военным выплаты – у каждой жертвы было украдено порядка 400 тысяч рублей.