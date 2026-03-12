Форма поиска по сайту

12 марта, 14:59

Общество
Harvard Medical School: самой вредной утренней привычкой является проверка телефона

Гарвардские врачи назвали утренние привычки, которые вредят организму

Фото: 123RF.com/vadymvdrobot

Свежие исследования выявили, что некоторые утренние ритуалы могут незаметно подрывать здоровье. Самой опасной привычкой оказалась проверка телефона сразу после пробуждения, пишет aif.ru со ссылкой на статью Harvard Medical School.

По словам исследователей, это резко повышает уровень кортизола и провоцирует стресс. Также в список вредных привычек попали пропуск завтрака, кофе натощак, нехватка воды и утренняя спешка.

Все это со временем ослабляет иммунитет, повышает утомляемость и негативно влияет на сердце и мозг. Врачи посоветовали начинать день с зарядки, стакана воды и полноценного завтрака – это помогает сохранять баланс гормонов и энергию до вечера.

Ранее терапевт Шота Каландия рассказала, что навредить здоровью может привычка засыпать в наушниках под видео или подкасты. Опасность, прежде всего, угрожает слуху и качеству сна. Если без фона уснуть сложно, терапевт рекомендовала включать белый шум и звуки природы или использовать дыхательные практики.

