Ортопед Скакун: сон в "картофельной" кровати приводит к обострению хронических болей

Фото: 123RF.com/cherezoff

Сон в "картофельной кровати" приводит к обострению хронических болей из-за расслабления мышц-стабилизаторов. Об этом Life.ru рассказал травматолог-ортопед, врач высшей категории Виталий Скакун.

Недавно в Сети появился новый тренд зумеров – "картофельная" кровать, которая представляет из себя скомканную простынь на резинке, наполненную подушками и мягкими игрушками.

По словам врача, у человека, лежащего в такой кровати, теряется физиологический лордоз поясницы, что приводит к увеличению нагрузки на фасеточные суставы и межпозвонковые диски. Также неправильно располагается и шея. Если голова лежит под неудобным углом, то она начинает болеть из-за перегрузки шейного отдела.

Особенно опасны неправильные позы для людей с хроническими проблемами с позвоночником. Например, при грыже диска или остеохондрозе. Также осторожнее надо быть людям, которые недавно перенесли операции, предупредил Скакун.

Многие ошибочно полагают, что лежание в любой позе помогает организму восстанавливаться, отметил специалист. Однако это утверждение неверно, для восстановления необходимо контролировать осанку и укреплять мышцы.

Врач порекомендовал лежать в такой кровати не более 10–15 минут в день и обязательно подкладывать подушку под поясницу и голову. Также лучше согнуть колени. Для активации корпуса он посоветовал каждые 30–60 минут делать простые упражнения, а при появлении боли обращаться к специалисту.

Ранее врач-терапевт Анна Цуканова рассказала, как подобрать подушку. Она порекомендовала выбирать подушку высотой от 8 до 12 сантиметров, что примерно равно ширине плеча. Самыми лучшими наполнителями специалист назвала memory foam и латекс. Они не дают голове скатываться, так как "запоминают" форму шеи.

