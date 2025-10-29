Врач Цуканова: подушка может оказаться причиной появления морщин

Фото: 123RF.com/ardanrin

Если спать лицом в подушку, на лбу, щеках и вокруг глаз могут появиться морщины. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт, специалист Anti-Age, сомнолог, паразитолог, врач-диетолог, нутрициолог Анна Цуканова.

Она отметила, что 70% морщин появляются из-за неправильного сна. Через год складки на лице после сна становятся постоянными.

Врач пояснила, что все дело в трении, поэтому лучше всего спать на спине. В таком случае вес тела распределится равномерно. Если же человек привык спать на боку, то следует чередовать стороны. Можно подложить валик под колени, а руки расположить вдоль тела – это поможет быстрее адаптироваться.

Цуканова посоветовала выбирать подушки высотой от 8 до 12 сантиметров, что примерно равно ширине плеча. Самыми лучшими наполнителями специалист назвала memory foam и латекс. Они не дают голове скатываться, так как "запоминают" форму шеи.

Для аллергиков подойдет гречневая подушка. Также лучше отдавать предпочтение шелковым наволочкам, которые не тянут кожу. Существуют и подушки с выемками для лица.

"Низкая подушка – мозг недополучает кислород, кожа тускнеет. Высокая – шея зажата, двойной подбородок гарантирован. Инвестируйте в подушку сегодня – сэкономьте на косметологе завтра", – подчеркнула врач.

Она также напомнила, что наволочки надо стирать каждые две недели, так как на них скапливаются бактерии, вызывающие акне. Кроме того, следует не забывать о поддержании оптимальной температуры в спальне – 18–20 градусов. Влажность воздуха должна быть на уровне 40–60%.

При этом спать нужно не менее 7 часов в день, добавила Цуканова. Чтобы скорректировать время отхода ко сну, она посоветовала использовать специальные трекеры.

