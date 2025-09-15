Врач Кондрахин: сон с домашними животными может привести к токсоплазмозу

Фото: 123RF/yykkaa

Совместный сон с кошками и собаками повышает риск заразиться токсоплазмозом и гельминтозом. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Андрей Кузьмичев рассказал, что ночной отдых с животным на одной кровати помогает человеку не только расслабиться, быстрее заснуть, но и снизить тревожность. Также нормализуются давление, частота сердечных сокращений, укрепляется иммунитет, сообщили "Известия".

Однако, по мнению Кондрахина, у питомцев должно быть свое место для сна, в постель их пускать не стоит.

"Собаки, например, регулярно гуляют на улице и на лапах, шерсти приносят грязь вместе с огромным количеством бактерий. И не факт, что их получится удалить даже после мытья", – отметил эксперт.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Что касается кошек, то от них всегда есть риск заразиться токсоплазмозом, а совместный сон увеличивает его в разы. При этом заболевание очень опасное: оно способно медленно протекать годами, вызывая изменения в организме и снижая иммунитет.

Из-за этой патологии под ударом оказывается и головной мозг: человек со временем начинает хуже воспринимать информацию, возникает "притормаживание", головные боли. К тому же пострадать может сердечно-сосудистая система и печень, подчеркнул Кондрахин.

"Кроме того, надо помнить, что питомцы являются переносчиками яиц гельминтов, из-за которых человек рискует заболеть гельминтозом. Причем произойти это может, даже если питомцу регулярно для профилактики дают специальные средства, ведь животное в любой момент способно заразиться повторно", – подчеркнул терапевт.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская предупредила, что осенью надо тщательно следить за тем, чтобы питомец не набирал лишний вес. Организм в это время активно готовится к холодам, запасает подкожно-жировую клетчатку, аппетит часто усиливается. Однако ожирение для животных очень опасно и дает дополнительную нагрузку на сердце.

