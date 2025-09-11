Кинолог Карапетьянц: безудержный лай может говорить о расстройстве собаки

Фото: 123RF/sanjagrujic

Собака может подавать порядка 60 сигналов о своем состоянии. Об этом Москве 24 рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Ранее ученые доказали, что собаки способны улавливать эмоции хозяев. Все благодаря особым областям мозга, которые отвечают за восприятие голоса и его эмоциональную окраску, сообщило издание The Conversation.

По мнению Карапетьянца, люди тоже способны научиться понимать эмоции собак благодаря языку их телодвижений.





Константин Карапетьянц кинолог Эти животные могут давать порядка 60 сигналов о том или ином своем состоянии, намерении или желании. Например, поджатый хвост, сжатое тело, опущенная вниз голова, а в некоторых случаях взъерошенная шерсть говорят о том, что питомцу страшно.

При этом оскал, остростоящие либо прижатые к голове уши и резко вытянутый, слегка подрагивающий хвост предупреждают об агрессивном настрое.

"Также собаки могут улыбаться: они широко раскрывают пасть, высовывают язык, смотрят игриво и виляют хвостом из стороны в сторону, а еще слегка приподнимают передние лапы. Все это эмоции радости", – подчеркнул Карапетьянц.



Эксперт отметил, что для выражения чувств собаки активно используют лай. Если он безудержный, питомец с большой долей вероятности испытывает радость или с нетерпением ждет что-либо. Также это просто желание взаимодействовать с повстречавшимися на прогулке животными. Однако в ряде случаев это признак расстройства собаки: все зависит от ситуации, в которой она оказалась, добавил кинолог.





Константин Карапетьянц кинолог Громкий суровый лай, который берется как будто изнутри – предупреждающий: "Я готов защищать себя (хозяина, дом и так далее)". А вот рычание – это уже сигнал, что животному что-то очень не нравится и далее может последовать борьба.

