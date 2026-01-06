Агентство "Москва": задымление произошло в ТРЦ "Рио" на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 500 человек эвакуировано из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Рио" на юго-западе Москвы из-за задымления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, ЧП случилось по адресу Большая Черемушкинская улица, дом 1.

"Произошло возгорание жировых отложений в системе вентиляции на фасаде здания с последующим самозатуханием", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по проверке здания и системы вентиляции.

Ранее подросток пронес горючую жидкость в кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве и поджег несколько кресел. После этого он был оперативно задержан охраной и передан полиции. Работники ТРЦ ликвидировали возгорание, а посетителей кинотеатра эвакуировали.

