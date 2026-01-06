Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 21:07

Происшествия
Главная / Новости /

Агентство "Москва": задымление произошло в ТРЦ "Рио" на юго-западе столицы

Задымление произошло в ТРЦ "Рио" на юго-западе Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 500 человек эвакуировано из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Рио" на юго-западе Москвы из-за задымления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, ЧП случилось по адресу Большая Черемушкинская улица, дом 1.

"Произошло возгорание жировых отложений в системе вентиляции на фасаде здания с последующим самозатуханием", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по проверке здания и системы вентиляции.

Ранее подросток пронес горючую жидкость в кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве и поджег несколько кресел. После этого он был оперативно задержан охраной и передан полиции. Работники ТРЦ ликвидировали возгорание, а посетителей кинотеатра эвакуировали.

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика