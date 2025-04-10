Очевидцы сняли крупный пожар в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге

Видео: телеграм-канал Mash

Очевидцы засняли кадры крупного пожара в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге. Видео свидетелей инцидента опубликованы в Сети.

На одном из роликов видно, как с кровли ТЦ идет густой черный дым. По словам очевидцев, столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров от "Гринвича".

При этом эвакуации посетителей не потребовалось, так как на момент возгорания ТЦ еще не работал, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного управления МЧС.

"Торговый центр работает с 10 утра, возгорание произошло в 8, посетителей там не было", – пояснили в МЧС.

Огонь вспыхнул утром 10 апреля. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения выяснили, что загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на кровле здания.

Спасатели оперативно потушили возгорание на площади 20 квадратных метров. На месте работали 48 человек и 12 единиц техники. Пострадавших в результате ЧП не было. Причину возгорания предстоит выяснить пожарным дознавателям.

