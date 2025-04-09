09 апреля, 09:05Происшествия
Более 50 природных и техногенных пожаров ликвидировано в Забайкалье за сутки
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Более 50 природных и техногенных пожаров ликвидировано в Забайкальском крае за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
При этом штормовой ветер способствует быстрому распространению огня.
"За сутки потушены: 36 техногенных, 20 ландшафтных пожаров", – говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время продолжается ликвидация 43 лесных пожаров. Однако специалистам удалось предотвратить переход огня на 7 населенных пунктов и 2 крестьянско-фермерских хозяйства.
В тушениях задействованы более 900 человек и 170 единиц техники.
Ранее в лесах Забайкальского края из-за природных пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как отметил губернатор региона Александр Осипов, с начала текущего года большая часть природных пожаров случилась из-за человека.
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