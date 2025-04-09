Более 50 природных и техногенных пожаров ликвидировано в Забайкалье за сутки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 50 природных и техногенных пожаров ликвидировано в Забайкальском крае за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

При этом штормовой ветер способствует быстрому распространению огня.

"За сутки потушены: 36 техногенных, 20 ландшафтных пожаров", – говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время продолжается ликвидация 43 лесных пожаров. Однако специалистам удалось предотвратить переход огня на 7 населенных пунктов и 2 крестьянско-фермерских хозяйства.

В тушениях задействованы более 900 человек и 170 единиц техники.

Ранее в лесах Забайкальского края из-за природных пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как отметил губернатор региона Александр Осипов, с начала текущего года большая часть природных пожаров случилась из-за человека.

