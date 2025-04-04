Возгорание сухой растительности произошло в Нижнем Новгороде

Видео: телеграм-канал SHOT

Возгорание сухой растительности произошло в деревне Кусакова в Нижнем Новгороде на площади 15 гектаров. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

При этом угрозы жилым строениям и людям не было выявлено. Погибших и пострадавших также нет.

В настоящее время возгорание ликвидировано. В тушении были задействованы 42 специалиста и 9 единиц техники.

Между тем 10 строений загорелись в поселке Ранцево Тверской области. К тушению был привлечен вертолет Ми-8. При этом ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, из-за чего огонь быстро распространялся.

Позже сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, ликвидировать открытое горение. В настоящий момент пожар потушен.

