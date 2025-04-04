04 апреля, 20:57Происшествия
Возгорание сухой растительности произошло в Нижнем Новгороде
При этом угрозы жилым строениям и людям не было выявлено. Погибших и пострадавших также нет.
В настоящее время возгорание ликвидировано. В тушении были задействованы 42 специалиста и 9 единиц техники.
Между тем 10 строений загорелись в поселке Ранцево Тверской области. К тушению был привлечен вертолет Ми-8. При этом ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, из-за чего огонь быстро распространялся.
Позже сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, ликвидировать открытое горение. В настоящий момент пожар потушен.