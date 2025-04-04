В Тверской области загорелись 10 строений

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В поселке Ранцево Тверской области загорелись 10 строений, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Вертолет Ми-8 <...> привлечен к тушению пожара в Тверской области", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в поселке в том числе горят три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Дальнейшая информация уточняется.

До этого на предприятии в городе Березники Пермского края загорелся трансформатор. В результате там обрушилась крыша. Пострадавших не было.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара, возникшего в частном доме в Иркутской области. Трагедия произошла в деревне Податовской. Пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя некоторое время – полностью потушить огонь.

