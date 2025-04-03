Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

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Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что одна из квартир, расположенных в поселке Власиха, загорелась рано утром 3 апреля. В настоящее время личности четверых погибших не установлены.

Сейчас проводится проверка, которая позволит выявить причины и обстоятельства произошедшего. Для проведения следственных мероприятий криминалисты и сотрудники подмосковного СК направились на место инцидента.

Ранее шесть человек, включая пятерых детей, погибли при пожаре в квартире жилого дома в селе Вперед Башкирии. По данным регионального МЧС России, возгорание произошло ночью на втором этаже двухэтажного дома. Источником стал натяжной потолок.

На момент прибытия пожарных открытое горение уже было ликвидировано. Для полного тушения пожара привлекались пять человек и две единицы техники.

