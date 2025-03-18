Пять детей погибли при пожаре в Давлекановском районе Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Шесть человек, включая пятерых детей, погибли при пожаре в квартире жилого дома в селе Вперед Башкирии. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону в телеграм-канале.

По предварительным данным, возгорание произошло ночью в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Источником огня стал натяжной потолок. На момент прибытия пожарных открытое горение уже отсутствовало.

В квартире были обнаружены тела пяти детей (три девочки 2017 и 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летнего мужчины.

К тушению пожара привлекались пять человек и две единицы техники. На место происшествия выехали врио начальника ГУ МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов, а также рабочая группа, среди которой эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. На месте также работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.

До этого возгорание произошло в 37-этажном строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.

Позже пожар удалось полностью ликвидировать. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.

