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Три человека спасены из пожара на юге Москвы, передает столичное управление МЧС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, ЧП произошло в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Пожар на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

В МЧС подчеркнули, что в результате пожара один человек погиб. Он был обнаружен в горящей квартире.

Ранее спасатели эвакуировали 8 человек из дома во время пожара в подъезде многоэтажного дома на улице Академика Варги. По данным столичного ведомства, трех человек, двое из которых были несовершеннолетними, спасли из квартиры на первом этаже с помощью штурмовой лестницы. Еще одного жильца удалось эвакуировать из подъезда с помощью спасустройсва.

Кроме того спасателями были эвакуированы 9 человек из жилого дома на улице Вавилова, где произошло возгорание на площади в 20 "квадратов". Всех передали врачам. На месте были задействованы 39 специалистов МЧС и 10 единиц спецтехники. В результате пожар удалось потушить.

