Девять человек спасены при тушении пожара в квартире на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты спасли девять человек при тушении пожара в жилом доме в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"На улице Вавилова загорелись личные вещи и мебель в квартире на 2-м этаже жилого дома. Сотрудники МЧС России с помощью спасустройств спасли с 2-го этажа пять человек, еще четверых – с вышележащих этажей", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что все спасенные были переданы врачам. Возгорание удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. На месте пожара работали 39 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее загорелась баня с мансардой, расположенная на Железнодорожной улице подмосковных Химок. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 28 человек и 7 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

