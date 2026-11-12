Россия запретила въезд на территорию страны двум французским журналистам

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Россия ввела запрет на въезд для двух французских депутатов и двух журналистов. Решение стало ответом на действия французских властей в отношении бывшего руководителя бюро RT France Ксении Федоровой, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Под ограничения попали депутаты Национального собрания Франции Артур Делапорт и Саша Улье, а также журналисты Поль Гого и Ариан Шеман. По словам Захаровой, все четверо участвовали в кампании против Федоровой и выступали за ее высылку из Франции.

В российском внешнеполитическом ведомстве расценили действия этих лиц как непосредственное содействие высылке журналистки. Захарова подчеркнула, что запрет на въезд стал ответной мерой на репрессивные действия французской стороны.

Федорова возглавляла RT France с 2017 года. В январе 2023 года телеканал объявил о закрытии, а сама руководительница сообщила, что это произошло из-за блокировки счетов.