РИА Новости: делегация РФ вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

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Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вернулась в Москву после трехсторонних переговоров с представителями США и Украины. О прибытии участников российской группы в столицу сообщил источник РИА Новости.

Вечером в среду делегация вылетела из Абу-Даби, где 10 и 11 ноября проходили переговоры трех стран. Российскую группу возглавлял помощник президента России Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский сообщил, что центральной темой обсуждения стала архитектура европейской безопасности.

Кроме того, участники переговоров договорились провести новый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. По словам Мединского, конкретные параметры договоренности планируется объявить в ближайшее время.