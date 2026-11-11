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11 ноября, 22:21

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Захарова: Канада утратила моральное право проводить МЧМ из-за отказа в визах россиянам

Канада утратила моральное право проводить МЧМ из-за отказа в визах россиянам – Захарова

Фото: vk.ru/mid

Канада утратила моральное право на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2027 года после отказа выдавать визы российским спортсменам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

"Неонацизм как он есть! Они давно утратили моральное право на организацию (турнира. – Прим. ред.)", – заявила дипломат.

Ранее канадские власти уведомили Федерацию хоккея Канады и Международную федерацию хоккея (IIHF) о намерении не выдавать визы российским хоккеистам для участия в турнире. По информации СМИ, ограничения коснутся и игроков, у которых уже есть действующие визы для выступления за канадские клубы. Они не смогут сыграть за сборную России даже в нейтральном статусе.

До этого Спортивный арбитражный суд (CAS) предписал Международной федерации хоккея (IIHF) разрешить российским командам участвовать в международных соревнованиях. Вследствие этого решения ряд государств заявил о бойкоте. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сложившаяся ситуация зашла в тупик.

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