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11 ноября, 21:12

Экономика

Wildberries перестроил логистику после атак на склады

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Донат Сорокин

Wildberries изменил систему логистики после масштабных атак на склады компании. Об этом рассказала основательница маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По словам Ким, сейчас около половины товаров доставляют покупателям напрямую со складов продавцов. Кроме того, компания запустила партнерские склады, чтобы распределить товары и не допускать их большого скопления в одном месте.

Ким также отметила, что в некоторых регионах заказы доставляют уже на следующий день. Скорость зависит от того, насколько близко к покупателю расположен склад.

Глава RWB также поделилась, что месяц назад приняла быструю доставку за сбой системы. Приложение определило доставку на следующий день, несмотря на то что товар был заказан в 22:00. Она обратилась к сотрудникам, и те уточнили, что время ожидания рассчитано правильно.

Ранее Wildberries запустила программу открытия пунктов выдачи заказов на специальных условиях для компаний, у которых есть не менее 30 филиалов. К участию приглашают торговые сети и супермаркеты, банки, кофейни и автозаправочные станции. Им не потребуется специальный ремонт или оформление в фирменном стиле, а вывеску и кронштейн компания предоставит бесплатно.

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