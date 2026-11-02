11 человек пострадали при пожаре на Межегейском месторождении в Туве

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При пожаре на территории Межегейского месторождения в Туве пострадали 11 человек. Четверых из них госпитализировали, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар вспыхнул в ночь на 2 ноября на территории угольной компании "Межегейуголь". Предприятие находится в 4,7 километра от села Кочетово.

Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, огонь уже охватил одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Из административно-бытового здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался 181 человек. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, которое вызвало аварийный режим работы электрооборудования и электросетей.

Ранее сообщалось о пожаре в Бурятии, в результате которого погибли мужчина и женщина. Возгорание произошло ночью 2 ноября в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района.