Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все аэропорты Московского региона вернулись к работе в штатном режиме после снятия временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

В аэропортах Внуково и Домодедово отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее аналогичные меры сняли в Жуковском.

В Росавиации уточнили, что временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Внуково завершил подготовку к зимнему сезону. В авиагавани привели в готовность специальную технику, провели плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.