"Студенческий список" победил на выборах в Сербии с 53,01% голосов

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"Студенческий список" одержал победу на внеочередных парламентских выборах в Сербии, набрав 53,01% голосов. Такие данные обнародовала Республиканская избирательная комиссия (РИК) после обработки бюллетеней со всех избирательных участков.

"Объединенная Сербия" бывшего президента страны Александра Вучича получила 38,98% голосов. Остальные политические объединения не смогли преодолеть трехпроцентный проходной барьер.

При этом в Народную скупщину также войдут представители национальных меньшинств. Для таких списков сербское законодательство предусматривает исключение из общего требования о преодолении трехпроцентного порога.

Повторное голосование прошло на 53 избирательных участках 1 ноября. Оно состоялось по решению РИК.

Внеочередные выборы в однопалатный парламент Сербии прошли 25 октября. Ранее Вучич признал поражение и заявил о намерении перейти в оппозицию.