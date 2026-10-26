Оппозиционное движение "Студенческий список" одержало победу на внеочередных парламентских выборах в Сербии, которые состоялись 25 октября. При этом экс-президент страны Александр Вучич предупредил, что новые власти могут ввести санкции против России уже к весне 2027 года. Насколько вероятен подобный сценарий, разбиралась Москва 24.

"Танго танцуют вдвоем"

Фото: legion-media.com/SIPA/Spasa DAKIC

Оппозиционная коалиция "Студенческий список" победила на внеочередных парламентских выборах в Сербии, завершившихся в минувшие выходные. По данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки примерно 94,45% бюллетеней она набрала 52,19% голосов.

Коалиция экс-президента страны Александра Вучича "Объединенная Сербия" получила от избирателей около 39,52%. Он уже признал свое поражение. Кроме тогою, Союз социалистов "Ивица Дачич – Фактор стабильности" набрал 2,21%, остальные силы – менее 1% каждый.

В результате "Студенческое движение" может рассчитывать примерно на 140 из 250 мест в парламенте, тогда как коалиция Вучича – на 103. По словам экс-президента Сербии, произошедшее стало подтверждением "революции", организованной при поддержке ряда европейских стран и "глубинного государства" США, которое противостоит нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу. По его прогнозу, к марту или апрелю 2027 года "Студенческий список" введет санкции против России. Однако ранее представители победителей заявляли об отказе от подобных шагов.

Глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили сербскую оппозицию с победой, опубликовав в соцсети X сообщения идентичного содержания. Они пообещали поддерживать "будущее Сербии в Европейском союзе", а также содействовать реформам в сфере верховенства закона, борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ценят вклад Вучича в развитие двусторонних отношений, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией выгодно, прежде всего, самой Сербии.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы же, в свою очередь, намерены и дальше всемерно способствовать развитию наших отношений с Белградом, но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем.

Песков добавил, что Вучич останется на политической арене и Москва рассчитывает на его дальнейшее участие в развитии связей между странами даже в статусе оппозиции в своей стране.

Рано делать выводы?

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/ZUMA Wire/Daniel Alfoldi

Сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале допустил, что после выборов Сербия развернется на "европейский" курс. По его мнению, Вучич не смог усидеть на двух стульях: попытки заигрывать с Европой и НАТО не спасли его от жесткого вмешательства ЕС в выборы и последующего поражения. Клишас напомнил, что у европейских политиков своя логика – несогласие с их линией автоматически делает страну противником Европы.

При этом политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отметили в беседе с Москвой 24, что пришедшие к власти силы очень разношерстные. Более того, в массе своей это непрофессиональные политики – общественники, активисты, представители профессорских кругов, выходцы из творческой среды.

"В ходе предвыборной кампании главный акцент делался на внутренней политике: говорили о борьбе с коррупцией, искоренении кумовства, поддержке малоимущих слоев, более справедливом распределении доходов. Что касается внешней политики, новые власти высказывались всегда очень аккуратно", – отметил он.

По оценке специалиста, эти силы стремятся к евроинтеграции, но при этом говорят о настрое на развитие конструктивных отношений с Россией и настаивают на необходимости поддержки сербской диаспоры за пределами страны.





Дмитрий Буневич политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Вучич и его сторонники обычно обвиняли их в том, что они – представители прозападных сил и хотят ввести санкции против России. Но пока мы видим, что бывшие оппозиционеры, а теперь победители, категорически эти версии отрицают.

Он отметил, что на данный момент сложно делать выводы, каким будет курс Белграда при новом руководстве, потому что еще нет представления, как будет выглядеть кабинет министров, кто займет ключевые должности в МИД, министерстве обороны.

"Учитывая настроения в сербском обществе, вряд ли сейчас стоит ожидать резкого разворота курса Белграда. Напомню, что Вучич оказался прагматичным и многовекторным. Бывший президент никогда не ставил под вопрос европейскую интеграцию Сербии, это была его цель. При этом он стремился выстраивать конструктивное взаимодействие с Москвой в сфере энергетики и транспорта: Белград стал очень важным авиационным хабом в последнее время", – уточнил Буневич.

В то же время ждать от новых властей быстрого разворота в сторону противников России преждевременно. Особенно учитывая, что в сербском обществе по-прежнему доминируют пророссийские настроения.

"Даже в тяжелом конфликте вокруг Украины сербское общество в целом высказывает понимание и поддержку действий Москвы. Новым властям придется это учитывать, тем более что Вучич не исчезает с политической сцены: он становится лидером крупнейшей оппозиционной партии и, видимо, продолжит оказывать влияние на политику, оставаясь серьезным игроком", – сказал политолог.



Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 отметил, что, если новые власти пойдут на разворот курса, момент станет поворотным в отношениях между Россией и Сербией.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Однако есть и контрфакторы. Во-первых, история отношений между государствами и определенная общность. Во-вторых, взаимодействие в энергетической сфере, которое пока не прошло точку невозврата. Эти обстоятельства способны сыграть свою роль.

По его словам, отношения с Россией могут быть несколько омрачены эмоциональными высказываниями со стороны тех, кто сегодня у власти, но в то же время у них есть трезвый политический расчет. Кроме того, в ходе предвыборных баталий вопрос взаимодействия с Россией был не основным. По мнению эксперта, окончательные выводы можно будет сделать через месяц-полтора.

"Что касается сфер, связывающих экономики России и Сербии, прежде всего, это энергетика. Также есть бизнесмены, которые приобрели там предприятия, в том числе находящиеся в кооперационных отношениях с немецкими автомобильными концернами", – заключил он.

Однако внешнее вмешательство в протестное движение нельзя отрицать, заявила директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина на круглом столе "Предварительные итоги внеочередных выборов в Сербии". По ее словам, последние 30 лет выпускники сербских гуманитарных и социально-экономических факультетов шли работать в НКО, созданные на деньги Запада. Эти силы и подхватили протестную волну, отметила эксперт.

