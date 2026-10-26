Вучич заявил, что "Студенческий список" победил на выборах в Сербии

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Оппозиционный "Студенческий список" выиграл внеочередные парламентские выборы в Сербии. Об этом заявил бывший президент республики Александр Вучич, выступая в штабе Сербской прогрессивной партии.

По его словам, по итогам стратифицированной выборки у победителей будет от 135 до 140 мандатов в Скупщине из 250. Коалиция "Объединенная Сербия", которую представлял Вучич, получает около 105 мест. Больше в парламент никто не прошел.

"Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил студенческий протестный список", – приводит ТАСС слова Вучича.

Он признал поражение и заявил, что не станет чинить препятствий конкурентам.

Вучич также утверждает, что победа оппозиции стала результатом "революции", осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и той части американского "глубинного государства", которая противостоит президенту США Дональду Трампу.

Отдельно он выразил обеспокоенность внешнеполитическими последствиями смены власти. По его прогнозу, к марту или апрелю новый парламент введет санкции против России.

"Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы я вам рассказал", – добавил Вучич.

Вучич подал в отставку с поста президента Сербии 27 сентября. Он возглавил кампанию коалиции вокруг правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах.

Исполняющей обязанности президента была назначена председатель Скупщины Ане Брнабич.