МИД РФ обеспокоен позицией НАТО о Балтийском море

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Заявления НАТО о Балтике как "внутреннем море" Альянса вызывают глубокую озабоченность Москвы. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Поводом для таких заявлений стало присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, после которого ряд западных представителей выступили с утверждениями о превращении Балтийского моря во "внутреннее море НАТО".

По словам Масленникова, в усилиях по милитаризации региона от Альянса не отстает и Евросоюз, который всячески усложняет ситуацию в Балтике.

Ранее Масленников заявлял, что Россия принимает ответные меры на задержание западными странами судов в Балтийском море, они могут носить асимметричный характер.

Дипломат обвинил страны НАТО и Евросоюза в том, что они фактически занимаются морским рэкетом, произвольно задерживая и арестовывая суда, которые следуют в соответствии с общепринятыми правилами.