В МИД рассказали о канале экстренной связи между Россией и НАТО

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Между Россией и НАТО существует канал экстренной связи, который используется при необходимости, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о контактах по горячей линии между Москвой и Альянсом.

При этом в октябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов при НАТО. Тогда, кроме приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, прекратило работу и ее информационное бюро.

Постоянное представительство России при НАТО также приостановило работу. Для контактов с российской стороной альянсу предложили обращаться к послу России в Бельгии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что страны НАТО начали масштабные переговоры, касающиеся подготовки своих армий и вооружений на случай прямого военного столкновения с Россией.

Основная цель Альянса – определить новые боевые задачи и сформулировать требования к обороне до 2029 года. Европейские чиновники выражают опасения: к этому времени Россия может оказаться готовой к потенциальному конфликту с НАТО.

