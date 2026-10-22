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Подготовка Европы к войне с Россией ведется системно, и Москва получает все больше тому подтверждений, заявил постоянный представитель при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ. Его слова передает РИА Новости.

Отдельно он остановился на саммите Европейского союза (ЕС). По оценке дипломата, итоги встречи показали осознанный курс Брюсселя на дальнейшее затягивание украинского конфликта. Среди ключевых решений саммита Полянский назвал финансирование и снабжение войны. Вместо диалога с Россией об архитектуре безопасности государства ЕС, добавил он, готовы договариваться между собой лишь об очередных санкциях.

"Эти санкционные пакеты хоть как-то приблизили мир? Решили хоть одну коренную причину украинского кризиса?" – спросил дипломат.

Он также указал, что российская экономика не рухнула, как обещали авторы ограничений, а адаптировалась и вполне успешно развивается. Для европейской экономики санкции при этом стали "инструментом саморазрушения".

Европа, в свою очередь, до сих пор не оправилась после введения рестрикций, добавил Полянский. Ограничения на энергоносители, финансовые операции и поставки технологий обернулись против европейских компаний и домохозяйств.

Дипломат предупредил: ради растущих запросов Украины Европе придется еще сильнее сокращать расходы, в том числе социальные. При этом Россия по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование.

"Мяч на стороне Киева и его европейских спонсоров", – заключил Полянский.

Он подчеркнул, что ближайшие дни и недели покажут, готовы ли Киев и его европейские сторонники к переговорам с реалистичных позиций и долгосрочному урегулированию кризиса или же к саботажу мирных инициатив.

Ранее в СМИ появилась информация: страны НАТО начали масштабные переговоры о подготовке своих армий и вооружений на случай прямого военного столкновения с Россией. Главная цель Альянса – поставить новые боевые задачи и сформулировать требования к обороне до 2029 года. Европейские чиновники опасаются, что к этому сроку Россия может быть готова к потенциальному конфликту с НАТО.

